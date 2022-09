Dal sito ufficiale della Lega Serie A:Filip Kostic ha fornito un assist nelle ultime due partite di campionato e l’ultimo giocatore della Juventus a riuscirci per tre gare di fila in Serie A TIM è stato Juan Cuadrado nel luglio 2020, l’ultimo a farlo al suo primo anno in bianconero, invece, Cristiano Ronaldo nel febbraio 2019.