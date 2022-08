Come racconta Gazzetta,è entrato nel secondo tempo e nonostante sia rimasto in campo solo per mezzora è stato il migliore dei bianconeri per cross insieme a Danilo (3). Per questo Allegri lo ha voluto, per potenziare la corsia di sinistra e aumentare i rifornimenti per il suo centravanti. «Oltre a crossare molto bene ha un controllo di palla in uscita ottimo. Sa calciare e Vlahovic ne trarrà beneficio», ha detto il tecnico del numero 17 bianconero.