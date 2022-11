Insieme a Dusan Vlahovic è intervenuto in conferenza stampa anche Filip. Queste le sue parole:"Non l’ho letto, ma ho sentito di cosa parlava. Da quando è arrivato il nuovo CT più di un anno fa, stiamo giocando bene, migliorando di partita in partita, e poi ci sarà sempre qualcuno che vorrà rovinare tutto. Non ci riuscirà, questo non ci ha disturbato, siamo concentrati sulla partita"."Non potevo giocare contro il Brasile, ma ho giocato contro il Camerun. Quella partita significa molto per me e mi avvicino alla prossima ancora più preparato e spero di aiutare la squadra a raggiungere il suo obiettivo"."Quando ne avremo la forza, se non ora? Abbiamo un ottimo avversario davanti a noi, dobbiamo essere concentrati al massimo. Prepariamoci bene ora, analizziamoli e facciamo del nostro meglio".