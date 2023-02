Se Leandrocontinua a sembrare un oggetto misterioso, quasi un equivoco in una squadra ancora senza un'identità chiara,. Il serbo corre (tanto), crossa (sempre) e a volte segna pure, in poche parole sta riuscendo a fare tutto ciò per cui è stato acquistato, anche grazie a una tenuta fisica invidiabile che lo rende uno tra i bianconeri più utilizzati con 2.131 minuti all'attivo. Ieri sera, nel match contro lo, l'ennesimo contributo utile alla causa: l'per il gol dell'1-0 di Moise, già il nono in stagione considerando tutte le competizioni, a cui si aggiungono due reti.- Un bottino non da poco per un nuovo acquisto, che ha avuto il merito di sapersi calare fin da subito nella realtà Juve, con abnegazione e voglia di sacrificarsi. Sì, perché nella stagione di Kostic c'è anche, quello necessario ad aiutare la squadra seguendo i dettami di Massimiliano, che non per tutti risultano facili da digerire. E che, nel suo caso, si traducono spesso e volentieri nella richiesta di percorrere tutta la fascia sinistra, su e giù senza soluzione di continuità, passando. Difficile, quindi, non perdonargli qualche cross "sballato" o fuori misura, così come il fiato corto sul finale di partita.- L'ex Eintracht Francoforte, insomma, sembra aver trovato la propria dimensione. E lo dimostra anche un gesto, tanto semplice quanto significativo, che ha accompagnato la sua uscita dal campo allo stadio "Picco": invece che dirigersi subito in panchina lasciando spazio a Samuel Iling-Junior,più vicini al rettangolo di gioco, stringendo qualche mano e raccogliendo i loro applausi. Niente di eclatante, ci mancherebbe, ma d'altro canto non era nemmeno tenuto a farlo. E ora c'è l', la competizione che lo scorso anno lo ha consacrato come il migliore in assoluto. Contro illa Juve ha bisogno di lui, per continuare a combattere e sognare. Se poi si andrà avanti, le sue chance di "scatenarsi" non potranno che aumentare...