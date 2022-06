Come racconta Gazzetta, Alessandro Lucci, procuratore di Kostic e molto vicino alla Juventus (tra i suoi assistiti Cuadrado, Bonucci e Perin), temporeggia sul possibile rinnovo perché sa che su di lui ci sono i bianconeri e senza rinnovo può partire per una cifra più conveniente (10-15 milioni di euro). Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con il suo agente: l’accordo di massima con la Signora c’è già, l’offerta è di un triennale a circa 2,5 milioni a stagione. Non è una priorità, però è una pista che il club sta seguendo con grande attenzione per rinforzare le corsie esterne, anche in considerazione del fatto che Chiesa non rientrerà prima di ottobre.