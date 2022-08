Eccolo,. Pronto già al primo allenamento con la Juve, che avverrà in giornata. La freccia serba sarà certamente tra i più in forma: 75 minuti disputati contro il Bayern Monaco, preparazione iniziata poco prima di quanto fatto dai bianconeri. Soprattutto, tanta benzina nel motore che ora va sfruttata, in particolare dopo aver visto la Juve contro l'Atletico Madrid. Decisamente appesantita dai carichi.Ma dove giocherà,? Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'esterno darà certamente sostanza e qualità. Corsa, assist e cross. Per la partita di lunedì si dà per scontata la sua presenza in campo e, perché se da una parte oggi effettuerà il primo allenamento con i nuovi compagni, dall'altra torna il discorso sulla preparazione fisica già molto avanti. Al momento, date anche le ultime indicazioni, potrebbe giocare sull'out mancino, ma in attacco, lasciando ancora la difesa a 4 con Danilo, Bremer, Bonucci e Alex Sandro. Il passaggio a 3 - se ci sarà - sarà soltanto graduale.