Contro il Milan Allegri potrebbe lasciar fuori Filip Kostic dagli undici titolari. Soprattutto se la Juve dovesse schierarsi con il 4-3-3; in quel caso, agirebbe Chiesa sulla sinistra in attacco. Se invece il tecnico confermasse il 3-5-2, aumenterebbero le chance per il serbo di partire dall'inizio.