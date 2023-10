Buona prova per Filipnel match di ieri della, che ha battuto il Montenegro per 3 a 1. Il giocatore dellaha impegnato il portiere avversario con due potenti tiri, e insieme all'ex Lazio Sergejha "migliorato notevolmente il gioco della Serbia che ha controllato completamente nel secondo tempo in cui ha segnato due gol e ha avuto altre 4-5 grandi chance". "Chiave per la vittoria - scrive La Gazzetta dello Sport - il lavoro dell’ottimo CT Stojkovic, che ha riportato la Serbia sulla grande mappa del calcio. Non solo ha inserito Milinkovic e Kostic, in modo che la Serbia fosse più offensiva, ha anche messo dentro al posto di Gudelj Maksimovic, più utile".