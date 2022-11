Non c'è pace sul fronte infortuni in casa, nemmeno negli ultimi minuti prima della sosta per il Mondiale. Al 65' del match contro la Lazio, infatti, Massimilianoé stato costretto a sostituire Filipper infortunio, al suo post FedericoSecondo quanto riportato da Dazn, l'esterno serbo avrebbe sentito tirare all'altezza della coscia sinistra. Nelle prossime ore le sue condizioni saranno valutate, in ottica Mondiale e convocazione con la Serbia.