Nella giornata di oggi si è presentato ai giornalisti il nuovo acquisto dellaFilip QUI l'integrale). Il serbo ha poi rivelato il motivo della scelta del numero di maglia, il 17. Queste le sue parole:"No, non c'è una ragione specifica. Era il numero libero, ce l'avevo in nazionale e l'ho conservato qua. Ma non ci faccio attenzione".