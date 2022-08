Un. Questa la definizione che meglio si adatta a Filip, secondo Tuttosport, che nell'edizione odierna traccia un profilo tattico del giocatore dell'per cui lasta accelerando a tavoletta nella trattativa, con l'intento di portarlo quanto prima alla corte di Massimiliano. Come scrive il quotidiano, l'obiettivo bianconero copre tutta la fascia mancina come se corresse su un binario, sfruttando velocità e resistenza del suo fisico compatto, e dalla trequarti in avanti crossa. E lo fa con maestria, considerati iserviti ai compagni e i(cioè che hanno creato un'occasione da gol non sfruttata) effettuati nello scorso campionato tedesco, in cui si è "laureato"Miglior uomo-assist dell'ultima, il connazionale di Dusanè in grado di arrivare al cross sia inserendosi senza palla sia sfruttando il dribbling. E non solo, perché Kostic trova spazio per "pennellare" i suoi passaggi anche su palla inattiva, una dote che alla Juve gli consentirebbe di mandare in gol - oltre ai centrocampisti abili nell'inserimento come Paule Weston, quando torneranno - anche difensori bravi nel gioco aereo come Leonardoe Gleison. In bianconero, comunque, Kostic non sarebbe soltanto un vice di Federico, anzi potrebbe offrire varie soluzioni al tecnico livornese: da un 4-2-3-1 con Juansulla fascia e Angelalle spalle di Vlahovic, a un 3-4-3, fino a tentare l'esperimento del serbo da terzino nella difesa a quattro, magari consulla fascia opposta a bilanciarne le fughe in avanti.