Quella di oggi è una giornata molto movimentata per i dirigenti bianconeri, impegnati sul frontee speranzosi di ottenere il si definitivo nel giro delle prossime ore. E' infatti in programma un incontro con l'entourage del giocatore, in cui si proveranno a definire gli ultimi dettagli per dare il via libera al trasferimento dell'esterno dell'Eintracht Francoforte. Il profilo è quello che fa al caso di Allegri, molto abile palla al piede e velocissimo nello sprint, così come è impeccabile anche nell'uno contro uno o nella conclusione in porta. Insomma, si tratta di un mix di tecnica e rapidità che può svoltare le sorti della stagione bianconera.' - Quello di Kostic dunque è in prospettiva un gran colpo, specie se si considera la durata del contratto di Angel Di Maria, il quale lascerà la Mole con ogni probabilità al termine di questa stagione, ma non basta però per completare a pieno l'organico ed effettuare il definitivo salto di qualità.da aggregare alle uniche due punte di ruolo presenti, Moise Kean e Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda la mediana continuano incessantemente i contatti per portare Leandroin bianconero, diversa invece la situazione in avanti, con diversi obiettivi individuati ma senza una vera e propria scelta mirata. Le candidature sono quelle di Luis, Alvaroe Anthony, con le preferenze che ricadono tutte sullo spagnolo ma che sembra essere quello più difficile da raggiungere. Più percorribile invece la pista che porta al fantasista dell'Atalanta, la quale valuta il suo cartellino circa 15 milioni di euro. La sensazione infatti è quella che che il colombiano possa essere il prescelto, di certo possiamo invece dire che dobbiamo aspettarci ancora altri arrivi.