Dopo aver rappresentato una delle poche note positive della stagione 2022-23, con 54 presenze, 3 gol e 10 assist, Filipè finito nelle retrovie del progetto Juventus, tanto da ritrovarsi sul mercato. Scavalcato nella gerarchie di Max Allegri da Andrea, e forse anche da Samuel, il classe 1992 serbo è stato messo in vendita da Cristiano Giuntoli, che al momento però non trova acquirenti per l'ex Eintracht Francoforte.