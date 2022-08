Come racconta Calciomercato.com, non c'è mai stato un problema per l'intesa col giocatore, né economica (3,5 milioni netti bonus inclusi per tre anni) né progettuale (la Juve è sempre stata la prima scelta per). Così il serbo ha prima messo in stand-by e poi fatto saltare l'accordo col West Ham, mentre la Juve provava con la sponda di Alessandro Lucci a trovare l'intesa anche con l'Eintracht. Un'intesa che ancora non c'è ma è sempre più vicina.