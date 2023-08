Salutata Los Angeles, la Juventus ha cominciato ufficialmente la terza parte dell’avventura americana, ad Orlando. E nella notte italiana tra domani e giovedì ci sarà la super sfida con il Real Madrid di Carlo Ancelotti che chiuderà il tour Usa. Ma come stanno i bianconeri? C'è chi scalpita più degli altri: come riporta Tuttosport, Milik e Kostic puntano entrambi alla maglia da titolare. Sempre lavoro a parte, al momento, per Vlahovic e Pogba.