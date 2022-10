Come racconta Tuttosport, tra i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri , oltre a, ci sono altri elementi che ultimamente hanno dimostrato di essere piuttosto in palla, ergo fondamentali in questo momento così delicato per le sorti della Juventus. Uno è indubbiamente l’esterno sinistro Filip: c’è molto del suo zampino nelle due vittorie bianconere ottenute contro il Torino e contro l’Empoli. Tanta corsa, buoni cross, discreto dispendio di energie anche in fase di non possesso palla.