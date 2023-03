Qual è il futuro di? Secondo Tuttosport, è lui che ha preso il posto di Alex Sandro sulla fascia sinistra ed è lui che lo occuperà nella prossima stagione. Primo per presenze assieme a(38 su 39 partite disputate dalla Juve), terzo per minuti (2789) dopo il brasiliano (3312) e(2838), il serbo garantisce rendimento e dinamismo costanti, cross e assist (12) in quantità e anche qualche gol, l’ultimo pesantissimo a San Siro contro l’Inter. A fronte di uno stipendio da 3,5 milioni lordi grazie al decreto crescita, tutto questo fa di lui un giocatore incedibile. A meno di offerte fuori mercato, s’intende.