Come racconta Gazzetta,ieri ha visto ufficializzato il suo acquisto (all’Eintracht andranno 12 milioni di euro più 3 di bonus, il giocatore guadagnerà 2,5 milioni a stagione, premi esclusi, fino al 2026) ma non ha potuto ancora allenarsi con la squadra (è dovuto tornare in Germania per risolvere le ultime questioni burocratiche). A prescindere, per il quotidiano è già considerato un intoccabile nella formazione di Ferragosto, indipendentemente dal modulo che il tecnico adotterà: che sia 4-3-3, 3-5-1-1 o 4-4-2, lui ci sarà per riempire il vuoto sulla fascia sinistra.