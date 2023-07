I tifosi ne sono sicuri, non si tratta di scelte casuali (o almeno una delle due). Non sono tardati ad arrivare i commenti social del popolo bianconero sui (possibili, in attesa di conferme ufficiali) nuovidi Federicoe Filip, che in vista della prossima stagione allaavrebbero abbandonato rispettivamente il 15 e il 17 per prendere il 4 e l'11 (quest'ultimo appena liberato da Juan Cuadrado), stando a quanto emerso dallo store online ufficiale del club.Una doppia novità che, appunto, non è passata inosservata. E che a detta di molti lascia trasparire l'arrivo imminente di ulteriori nuovi rinforzi, magari proprio di quel Nicolòreduce da palesi "dichiarazioni d'amore" nei confronti della Juve che, guarda caso, alindossa proprio la maglia numero 17 che fu di Kostic. Solo una suggestione? Probabilmente sì, ma in tempi di mercato è legittimo pensare a ogni eventualità, o quasi... Per quanto riguarda Gatti, invece, il numero 4 ha più che altro scatenato ironie e battute simpatiche.