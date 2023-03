Dopo Chiesa, anche Filipscalda il motore. L'obiettivo è tornare quanto prima ed eliminare le ultime scorie dopo l'infiammazione al tendine d'Achille che l'ha reso indisponibile in nazionale per il derby contro il Montenegro, valido per le qualificazioni ai prossimi Europei.Come racconta Tuttosport, il fastidio non è una novità per l'esterno della: è da tempo che convive con quest'inconveniente, dovuto anche alle tante partite consecutive disputate nell'ultimo periodo. Per il quotidiano, un turno di riposo come quello accordato ieri sera, in questi casi, garantisce naturalmente la miglior medicina, quindi il serbo sarà atteso alla Continassa per la giornata di domani. Di fatto, solo a quel punto si potranno valutare nel dettaglio le sue condizioni, ma non è nemmeno detto che il connazionale di Vlahovic debba passare dal J Medical. Resta in dubbio per il Verona...