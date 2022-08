Come racconta Gazzetta, a parte rarissime eccezioni (e Vlahovic è una di queste) Max ha sempre gestito con grande cautela i nuovi acquisti. Persino Higuain alla Juventus all’inizio fece panchina, motivo per cui contro il Sassuolo, nonostante l’emergenza (Kean out per squalifica e nessun esterno sinistro di ruolo a disposizione) ha preferito puntare su McKennie — rientrato in tempi record dopo l’infortunio alla spalla — passando al 4-4-2 piuttosto che buttare dentro dal primo minuto un giocatore che aveva fatto solo un paio di allenamenti con il gruppo. Adesso Kostic avrà più tempo per ambientarsi e conoscere i compagni, consentendo ad Allegri di valutare con più calma se è pronto per una maglia da titolare.