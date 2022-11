Prove d'intesa, ma niente ballottaggio, almeno per ora, fra Chiesa e Kostic sul fianco sinistro della Juve come si ipotizzava ad agosto. Chiesa viene da nove mesi di stop e, tra condizione e alto rendimento, funziona molto meglio da seconda punta. Era così alla Fiorentina, dopo un inizio da esterno a 5, lo era con l'Italia da esterno offensivo a tre e lo è stato anche all'inizio dello scorso anno con Allegri. Che lì lo ha riproposto dopo il suo rientro: ovviamente non è ancora in grado di tenere tutta la fascia, ma a meno di un cambio modulo in corsa per i bianconeri vederlo davanti è più di un'idea. Il ritorno di Pogba e un nuovo assetto a tre punte può sparigliare le carte e rimettere competizione tra Chiesa e Kostic, ma è un problema della Juve e dell'Allegri che verranno.