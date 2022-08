Tutto fatto, sì. Ma che rischio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è voluta "tutta la buona volontà" diper sbloccaredall'Eintracht di Francorte. Il direttore sportivo della Juventus ha lavorato fianco a fianco con Alessandro Lucci, agente del giocatore, assistito dall'ex Lazio e oggi agente Filip Djordjevic. Dopo ore, ecco la fumata bianca. Con il serbo che atterra questa mattina a Torino per iniziare la sua avventura in bianconero.Ma cos'è successo? Per il quotidiano, quando tutto sembrava già fatto con il Francoforte, l'affare ha rischiato di saltare. Il motivo è di natura economica: ballavano 2 milioni di euro, il club tedesco ha chiesto un rialzo sulla parte fissa, 15 milioni per arrivare a 19, e non più 13 su 4. Cherubini e Lucci hanno cucito ancora, avvicinandosi alla richiesta, fino all'okay definitivo.