Serata poco felice, quella di ieri, anche per Filip. L'esterno dellaè stato bocciato da pressochè tutti i giornali in edicola oggi, all'indomani della partita contro il. "Si perde nei triangoli tra. Sprinta poco e solo una volta riesce a crossare, le altre sbaglia il passaggio o si fa anticipare. Sostituito" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 5.5 in pagella come Tuttosport: "Rispetto alla prima parte della stagione è meno pimpante e preciso nei cross. Certe palle che solitamente sarebbero state infallibili assist, stavolta le sparacchia". Arriva un 6, invece, da Il Corriere dello Sport: "Un paio di lampi veri a sinistra, soprattutto nel secondo, ma Di Lorenzo è attento ed efficace".Noi de ilBianconero.com lo abbiamo bocciato con un 5: "E' tornato almeno puntuale, un pericolo costante sulla sinistra. Ma che sprechi. E quante occasioni, sul suo sinistro, che potrebbero cambiare il corso della gara".