Non è un mistero, in ogni caso, che alla Continassa tutti siano sacrificabili in questa sessione di mercato e che la società sia aperta alla possibilità di considerare offerte anche per il serbo, legato da un contratto fino al 2026 a 2,5 milioni di ingaggio a stagione. Ad una condizione, però: devono essere offerte che possano garantire almeno 15 milioni di incasso.piace in Bundesliga, dove ha vissuto una ottima esperienza a Francoforte, e in Premier League. Lo riporta il Corriere dello Sport.