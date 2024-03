Nella giornata di ieri il mondo Juve è stato scosso dalla squalifica definitiva di Paul Pogba. Il centrocampista dovrà scontare una pena di 4 anni e questo metterà fine al matrimonio tra il francese e i bianconeri. La dirigenza comincia a guardarsi intorno per capire come e con chi rimpiazzare il francese e il nome più gradito porta sempre a Bergamo. Come riportato anche da Sport Mediaset infatti, la Juve avrebbe messo nel mirino Teun Koopmeiners per sostituire il Polpo e risollevare l'intero reparto, che necessita urgentemente di rinforzi.