La Juventus sta considerando un investimento significativo, cercando di anticipare l'arrivo di un rinforzo già programmato per giugno. In questa categoria rientra, un centrocampista olandese di 25 anni, che rappresenta l'ultima tentazione per rafforzare la mediana con l'obiettivo di conquistare lo scudetto. Koopmeiners è stato nel mirino della Juventus da un paio di stagioni e ha suscitato l'interesse di Cristiano Giuntoli fin dai tempi del Napoli. Tuttavia, si tratta di un'idea intrigante, ambiziosa e complicata, poiché provare non sempre significa riuscirci nel mercato, soprattutto durante la finestra invernale e trattando con l'Atalanta.