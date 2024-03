Juve, contropartita per Koopmeiners?

Il primo e più desiderato obiettivo è Teun. Ma l'olandese non è l'unico mediano che lasta valutando in vista della prossima stagione, se non altro perché al momento non ci sono certezze sulla permanenza di Adriene non è escluso, quindi, che serva un ulteriore rinforzo. A fare i nomi è La Gazzetta dello Sport: sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci sono Mikele Martindella Real Sociedad, ma anche Lewisdel Bologna, Lazardell'Udinese e Georgyidello Shakhtar.Per quanto riguarda Koopmeiners, come noto da tempo, l'Atalanta chiede sempre qualcosa come 60 milioni di euro, una cifra alta che il club bianconero proverà ragionevolmente ad abbassare provando a offrire una contropartita: in questo senso si parla molto di Matias, valutato 30 milioni, ma tra i candidati potrebbero esserci anche altri giovani tra quelli che, dopo l'esperienza in Next Gen, si sono ritagliati un posto in Prima squadra e ora vorrebbero trovare più spazio.