Il dopo Paul Pogba alla Juve potrebbe parlare comunque francese. Il profilo di Manu Kouadiosta scalando rapidamente posizioni nella classifica dei profili graditi a Cristiano Giuntoli per rinforzare il centrocampo della Juve. Classe 2001, Koné gioca nel Borussia Moenchenglabdach ed è uno di quei giocatori che tanto piacciono agli allenatori perché ha una intelligenza tattica fuori dal comune. Difende e attacca sempre con i tempi giusti, Manu ha il benestare anche di Allegri. Lo riporta calciomercato.com, che spiega come servirebbe un assegno da 24/25 milioni di euro per strapparlo al club tedesco.