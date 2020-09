1









Settimana prossima Luis Suarez sosterrà l’esame di italiano di livello B1 valido per ottenere il passaporto italiano, a quel punto riprenderà l’iter burocratico per acquisire il documento necessario per trasferirsi alla Juventus. Ma dalla Spagna non arrivano voci confortanti: come riporta l’emittente televisiva TV3, il nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman avrebbe fatto dietrofront sul futuro del Pistolero, che vorrebbe vedere giocare nuovamente con la maglia blaugrana.