L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria del Cagliari sulla Juventus: "Mettiamola così - si legge nell'attacco del pezzo partita -, la Juve si è fatta una gita in Sardegna. Un giorno di sole e di mare per smaltire le tossine della festa scudetto. Ci sta, se non fosse che incombe il ritorno contro il Lione negli ottavi di Champions. Prestazione e risultato suonano allarmanti, in chiave Europa. E Cristiano Ronaldo dice con ogni probabilità addio alle ambizioni di primeggiare in classifica marcatori: Immobile è salito a quota 35 gol, il portoghese è rimasto fermo a 31 ed è dura immaginare che ne segni 4 o 5 sabato contro la Roma, sempre che il laziale nell’ultima giornata resti a secco".