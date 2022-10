Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche di Samuel, grande protagonista nel finale della sfida contro il, e degli altri giovani bianconeri. Ecco il suo commento: "In tutte le cose negative, c'è del positivo. Il settore giovanile sta giocando bene:è in pianta stabile, Iling sta facendo bene,sta crescendo bene, lo stesso. Ce ne sono altri. Ma non è che per una partita serve stravolgere tutto. Magari domani ci sarà qualche giocatore con meno esperienza, magari porta entusiasmo e incoscienza. Ma ci sono i risvolti positivi. Meglio che giochi a sinistra, può giocare a destra".