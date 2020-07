La Juve perde 2-1 con l’Udinese e deve rimandare la festa scudetto. La Lazio invece vince sempre 2-1 con il Cagliari e si assicura un posto nella prossima Champions League. Ecco classifica, combinazioni per la vittoria del campionato e il calendario.





LA CLASSIFICA

Ecco la classifica di Serie A aggiornata al termine della 35esima giornata.



Juventus 80

Atalanta 74

Inter 73

Lazio 72

Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna 43

Parma 43

Fiorentina 43

Cagliari 42

Sampdoria 41

Udinese 39

Torino 38

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

SPAL 19



LE COMBINAZIONI SCUDETTO - I bianconeri restano a +6 sull’Atalanta seconda in classifica, con il vantaggio negli scontri diretti. Sono sette, invece, i punti di vantaggio sull’Inter e otto sulla Lazio. La Juve vincerà aritmeticamente lo scudetto nella prossima giornata in caso di vittoria contro la Sampdoria, domenica sera alle 21.45, ma potrebbe festeggiarlo anche prima di scendere in campo.





La Juve potrebbe festeggiare già sabato, con una vittoria del Milan sull’Atalanta e un pareggio o sconfitta dell’Inter con il Genoa. In questo caso, infatti, i bianconeri manterrebbero 6 punti di vantaggio a 2 giornate dalla fine, con scontri diretti a favore. Altrimenti, sarà festa domenica con la Sampdoria in caso di vittoria, come detto, a prescindere dai risultati degli altri, o con un pareggio con la Samp: in quel caso dovrebbero arrivare però risultati favorevoli del Milan con l’Atalanta, del Genoa con l’Inter e del Verona con la Lazio.





LE PROSSIME PARTITE - Di seguito, nella gallery, il calendario di Juve, Lazio, Inter e Atalanta.