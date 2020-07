Sarri si consola con la mira di Ronaldo. CR7 ha segnato il gol numero 30 in stagione e come scrive Il Corriere dello Sport, la mira del campione portoghese è una delle poche note con cui il Comandante bianconero può consolarsi dopo la sconfitta a San Siro. Per la decima volta dal 2007/08 ha superato le 25 reti in campionato: solo Messi ha fatto tanto nei cinque principali tornei del Vecchio Continente. Il portoghese è sempre una certezza. Sarri si consola così.