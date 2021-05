Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ultimamente è diventato celebre grazie al Grande Fratello Vip e ha fatto amicizia con personaggi di fede juventina, come Andrea Zelletta e Francesco Oppini. Ieri sera, durante la partita persa malamente dalla Juventus contro il Milan, Enock si è sbizzarrito con le storie di Instagram, soprattutto per prendere ironicamente in giro i due amici. Video del gol di Rebic del 2-0, foto del risultato e video-messaggio rivolto in particolare a Oppini. Insomma, tutto il campionario social di sfottò agli amici che tifano Juve.