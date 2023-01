Come racconta Calciomercato.com, andando indietro di altri 44 anni, c'è un altro precedente nel quale laprese cinque gol dal. Per la prima volta. Era il 14 maggio 1978 quando la Juve uscì umiliata dal Napoli, a Napoli in Coppa Italia. L'allenatore Trapattoni era senza molti titolari che si stavano preparando al Mondiale in Argentina: il ct Bearzot si era portato tutto il blocco bianconero, da Zoff a Bettega, passando per Cabrini, Gentile, Scirea, Benetti, Causio, Tardelli, Cuccureddu e Bettega. E così, al secondo turno di Coppa Italia, arrivò la figuraccia.