Furia di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta contro il Verona. Come riporta Dazn, l'attaccante portoghese era tra i più delusi dopo la sconfitta contro la squadra di Juric tanto che non è andato neanche sotto la curva occupata dai tifosi bianconeri arrivati in trasferta allo stadio Bentegodi. Un tifoso gli ha anche chiesto un selfie prima di uscire dal campo ma il campione portoghese ha giustamente glissato preferendo tornare spedito dentro gli spogliatoi in attesa dei compagni di squadra, anche loro molto amareggiati dalla sconfitta che ora mette a rischio il primo posto.