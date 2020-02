Il ko della Juventus sul campo del Verona fa male, molto male, sia ai calciatori che ai tifosi bianconeri letteralmente imbufaliti per la prestazione e per il risultato che ora mette nuovamente in dubbio il primo posto. Con una vittoria nel derby di questa sera, infatti, l'Inter può tornare in testa alla classifica proprio assieme ai bianconeri e se pure la Lazio vince a Parma ci saranno tre squadre nel giro di un punto. Un campionato pazzesco che la Juve rischia però di perdere. A fine partita, poi, solo in pochi ci hanno messo la faccia. Oltre a Szczesny e Sarri che si sono presentati davanti ai microfoni, solo Ronaldo, Bonucci e Cuadrado hanno postato sui social dopo la sconfitta.