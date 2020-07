Succede ogni volta che la Juve perde. I tifosi bianconeri ancora scottati dall'addio di Max Allegri tornano a farsi sentire, sottolineando tutti i risultati raggiunti dal tecnico livornese alla guida del club bianconero: 11 trofei in 5 anni, tanti da far pensare a qualcuno che con lui in panchina il discorso scudetto sarebbe già stato chiuso da tempo. E anche questa mattina, dopo il brutto risveglio seguito al ko di Udine, le "vedove" di Max si sono scatenate sui social dando il via alla solita faida tra allegriani e sarristi. Impossibile pensare a un copione diverso. Sarri doveva vincere e convincere, per ora non sta facendo nessuna delle due cose anche se lo scudetto resta solo a tre punti di distanza.



