Stando a quanto emerge in queste ore sui social network, non sono molti i tifosi della Juve disposti a credere in una rimonta nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. Al momento prevale lo sconforto per la prestazione di ieri sera, e la sensazione che in queste condizioni (nonostante il gol di Chiesa, tra i pochi ad essere apprezzati) sarà difficile approdare ai quarti, con buona pace di chi ancora difende mister Pirlo. Certo, c'è anche rabbia per il rigore non concesso al 94' a seguito del fallo su Cristiano Ronaldo, ma quello dell’errore arbitrale non è un alibi troppo diffuso…