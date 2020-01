L'edizione odierna de Il Corriere della Sera si concentra sui problemi di Maurizio Sarri in questa prima fase della sua avventura bianconera: "Il lavoro tattico e tecnico, quando la Juve gioca a pieno regime, si vede eccome. Ma serate come quella di Napoli o come la Supercoppa contro la Lazio, autorizzano a pensare che la conquista dei cervelli bianconeri sia ancora lontana. E, peggio ancora, che quella dei cuori non sia nemmeno cominciata".