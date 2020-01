La sconfitta contro il Napoli non frena il cammino di Cristiano Ronaldo verso nuovi record. Con il gol di ieri sera al San Paolo, il portoghese è arrivato a 8 giornate consecutive nelle quali è andato in rete: nel mirino c'è David Trezeguet a 9 per raggiungere il primato in casa Juve, e Quagliarella e Batistuta a 11 per quanto riguarda i recordman in Serie A.