Un ko che non è piaciuto a nessuno. La sconfitta della Juve a Napoli ha fatto male anche e soprattutto a Cristiano Ronaldo che, secondo Tuttosport, negli spogliatoi dopo la partita non ha nascosto sguardi fiammeggianti e di pessimo umore verso i suoi compagni di squadra. Una sconfitta che CR7 non ha digerito e di certo il problema di mentalità e approccio sottolineato da Sarri nel post gara non riguarda Cristiano.



ORGOGLIO - Dopo un anno e mezzo di Juventus l'attaccante portoghese sta iniziando a esserne uno dei leader o almeno un trascinatore: lo rispettano tutti. I bianconeri ripartono anche dalla frustata di Cristiano, dal suo orgoglio ferito e dalla sua rabbia fumante. La classifica resta confortante e la squadra sembra aver capito la lezione: quella del Napoli e quella di Ronaldo.