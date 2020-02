Your browser does not support iframes.

Rivedere nelle tendenze di Twitter l'hashtag #sarriout è quasi scontato dopo la brutta prestazione della Juventus a Lione. Al termine di una partita che potrebbe significare la clamorosa uscita dei bianconeri agli ottavi di Champions League, moltissimi tifosi bianconeri si sono riversati sui social network per sfogare, a suon di "meme", la loro delusione. Ce n'è per tutti, allenatore, squadra (tra i più bersagliati il Rabiot perennemente "in crescita") e dirigenza: stavolta c'è davvero poco di cui consolarsi per quanto visto al Groupama Stadium, e può essere uno scoramento letale dal momento in cui ci strova nello snodo cruciale della stagione.