La sconfitta per 4-0 della Juventus ieri sera per opera del Chelsea a Stamford Bridge è la seconda peggior sconfitta di sempre in Champions League per i bianconeri. Nemmeno una squadra addirittura eliminata dal girone di Champions come quella di Ferrara fece così male in una singola partita.con l'iniziale vantaggio di Trezeguet ribaltato poi dai tedeschi futuri finalisti. Ma nemmeno quella Juve perse 4-0.