Sfumato Pep Guardiola, a meno di clamorose sorprese, il sogno proibito in casa Juventus è Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool si giocherà la finale di Champions League contro il Tottenham, per poi valutare se proseguire o meno la sua avventura con i Reds. I contatti con l'entourage dell'allenatore sarebbero stati avviati, secondo la stampa inglese, L’ipotesi di un addio non è da scartare, anche se, per ora, dall’Inghilterra, arrivano secche smentite. Secondo il Daily Mail, l’allenatore avrebbe confidato di non essere interessato a cambiare aria, convinto dal progetto della squadra inglese e stimolato dalla possibile rivincita in Premier League dopo la delusione di quest’anno. Ovviamente, si tratta solamente di rumors. La situazione può cambiare e sbloccarsi improvvisamente. Sicuramente, per la Juventus, non sarà semplice assicurarsi un pezzo pregiato come il tecnico tedesco.