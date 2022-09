"Cosa porta Arthur al Liverpool? È davvero un buon calciatore, penso che siamo tutti d'accordo su questo. Aveva già una carriera molto eccitante ed era ancora piuttosto giovane, quindi nell'età migliore per un calciatore o nell'età migliore per un calciatore. Perché prestano un giocatore così? Perché alla Juventus non ha funzionato al 100%. Ma la vedo come una cosa positiva, perché il potenziale è, di sicuro, ancora lì". Queste le parole di Klopp sul nuovo acquisto Arthur, arrivato dalla Juventus, che stanno facendo discutere i tifosi bianconeri e non solo, interrogandosi anche sul vero valore del giocatore.