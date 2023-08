Si era parlato a lungo di un addio aldi Momo. In caso di addio i Reds avrebbero potuto virare su Federico Chiesa. La posizione però ora sembra essere cambiata. Il tecnico del Liverpool Jurgenha parlato in conferenza stampa togliendo il giocatore dal mercato. Le sue parole:"Non abbiamo ricevuto un'offerta. Salah è un giocatore del Liverpool, per tutte le cose che facciamo è fondamentale. Se ci fosse qualcosa da parte dell’Al-Ittihad, la risposta sarebbe NO. Momo è impegnato al 100% con il Liverpool. Non c’è niente da dire, è un nostro giocatore e quindi non c’è proprio niente da dire".