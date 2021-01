Come racconta La Gazzetta dello Sport, si troverà presto una soluzione per Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, infatti, "punta a trovare una sistemazione in Premier League, anche di recente si è esposto sull’argomento". Non è ancora chiaro se il suo destino sarà in Inghilterra. In ogni caso è fuori dal progetto e andrà a scadenza di contratto in questi ultimi mesi. Che non passerà in bianconero, secondo quanto raccolto da IlBianconero.com. La Gazzetta lo definisce "un addio rumoroso per un giocatore che nella media è stato sempre oltre la sufficienza".