La Juventus sta trattando, senza successo, la risoluzione contrattuale con Sami Khedira. I bianconeri ormai da settimane spingono per l'addio e, non essendo riusciti a liberarlo nello scorso mercato e non avendo trovato un accordo che permettesse di risparmiare almeno parte di quei 6 milioni di ingaggio annui percepiti dal tedesco, ora cercano un club acquirente. L’Everton è in pole, volere di Ancelotti, non è l’unico club intrigato dal centrocampista in uscita dalla Juventus: tutto dipenderà dall'offerta di ingaggio al giocatore.